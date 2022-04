Verschil tussen duurste en goedkoopste gascontract ruim 1.500 euro

Het loont volgens de consumentenorganisatie om de variabele tarieven goed onder de loep te nemen. “Er is geen eenduidig inkoopbeleid en dat zorgt dus voor deze immense verschillen”, verduidelijkt Dirk Wolfert, directeur van de Vastenlastenbond. 'De consument blijft in het ongewisse. Ook wanneer men een variabel tarief heeft, loont het de moeite om de tarieven van verschillende energieleveranciers te vergelijken. Consumenten konden nog nooit zoveel besparen, maar ondernemen nu geen actie. Het is een bizarre situatie.'

Overstappen ook zinvol bij variabele tarieven

De tendens in de energiemarkt is om momenteel niet over te stappen. Er zijn weinig tot geen overstappers vanwege een gebrek aan jaarcontracten. “Energieaanbieders laten hun klanten weten dat overstappen geen zin heeft omdat er geen aanbiedingen zijn. De praktijk wijst echter uit dat overstappen zeker zin heeft, ook met variabele contracten”, weet Wolfert. Klanten van Essent betalen in april bijvoorbeeld drie euro voor een kuub gas terwijl klanten van BudgetEnergie op datzelfde moment 2,12 euro neertellen voor dezelfde hoeveelheid. Dat is een prijsverschil van 46 procent. Ook Energiedirect.nl, Delta en Oxxio zijn met tarieven die respectievelijk 45, 42 en 32 procent hoger liggen dan de laagste prijs erg duur. Op jaarbasis scheelt dit ruim 1.500 euro.

Vastelastenbond zet vraagtekens bij huidige inkoopbeleid

Consumenten zagen het afgelopen half jaar hun energierekening bijna verdrievoudigen door de crisis in de energiemarkt. De grote verschillen in prijs zijn lastig te verklaren en voor consumenten moeilijk te verteren. “De meeste energieleveranciers kopen hun gas op dezelfde energiebeurs in. Het is daarom ongekend dat tarieven voor dezelfde contracten zo ver uit elkaar liggen. De verschillen zijn nog nooit zo groot geweest en schelen honderden euro’s op jaarbasis. Dat is een hoop geld en zeker nu verschillende vaste lasten steeds duurder worden, is het extra belangrijk om te vergelijken. Ook het vergelijken van variabele tarieven heeft dus zin”, zegt de directeur van de consumentenorganisatie.

Einde energiecrisis voorlopig niet in zicht

De energiemarkt verkeert al ruim een half jaar in een diepe crisis en het ziet er niet naar uit dat hier binnen afzienbare tijd verandering in komt. De oorlog in Oekraïne heeft de situatie verder verslechterd. Het is niet duidelijk waar de grote prijsverschillen vandaan komen. “Als er misbruik wordt gemaakt van de energiecrisis is het aan de toezichthouder om actie te ondernemen. Er is op momenteel een gebrek aan concurrentie, maar daar mag geen misbruik van gemaakt worden,” aldus Wolfert.

Goed onderzoek loont

De Vastelastenbond raadt consumenten aan waarvan het energiecontract afloopt om de variabele tarieven van verschillende aanbieders goed te onderzoeken. Het is ook mogelijk om de hulp van de consumentenorganisatie in te schakelen.