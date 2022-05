Aantal hypotheekaanvragen iets afgekoeld

April 2022 zorgt, met meer dan 54.000 hypotheekaanvragen, dat de hypotheekmarkt iets afkoelt na de piek in aanvragen in het eerste kwartaal. Deze piek ontstond na aangekondigde renteverhogingen. Het aantal aanvragen in april ligt nog steeds ruim boven het gemiddelde per maand in 2021: 45.000 aanvragen. Dit blijkt uit de cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk).

Hypotheekmarkt reageert op rentewijziging

De aankondiging van rentewijzigingen heeft invloed op het aantal hypotheekaanvragen. In 2021 registreerde HDN met name in maart en oktober een significante piek in hypotheekaanvragen nadat aanbieders aankondigden hun hypotheekrente te verhogen. Dat was ook zichtbaar in februari 2022 waar dagrecords werden verbroken door de toestroom van aanvragen in de niet-kopersmarkt vanwege de aangekondigde renteverhogingen. Het gaat hier met name om mensen, die hun hypotheek oversluiten of een hypotheek aanvragen voor een verbouwing. Dit resulteerde in een ongeëvenaard eerste kwartaal met ruim 191.000 aanvragen waar dit er in Q1 2021 nog 139.000 waren. Afgelopen maand is het aantal hypotheekaanvragen16% minder dan in maart toen er circa 64.000 aanvragen werden gedaan. Hiermee is de storm op de hypotheekmarkt weer iets gaan liggen, al is het aantal hypotheekaanvragen in april nog steeds 16% hoger dan dezelfde maand vorig jaar.

Oversluiters domineren hypotheekmarkt

Het afgelopen jaar en het eerste kwartaal van 2022 heeft de niet-kopersmarkt (oversluitingen, verbouwingen, verhogingen en tweede hypotheken) de hypotheekmarkt gedomineerd. Vanaf maart 2021 registreerde HDN meer aanvragen van de niet-kopersmarkt dan van de koopmarkt, met een verschil van circa 4.000 aanvragen. Dit patroon zette ook door in april 2022, waar de niet-kopersmarkt nog steeds zichtbaar groter is dan de kopersmarkt, al wordt het verschil kleiner.

Kopersmarkt blijft op peil

HDN ziet geen grote fluctuaties in de kopersmarkt de afgelopen twee jaar. Waar kopers in 2020 gemiddeld 25.000 aanvragen per maand deden, was dit aantal in 2021 gedaald naar 22.200 aanvragen per maand. In 2022 staat dit aantal op gemiddeld 24.000 per maand. Daaruit concluderen wij dat ondanks de druk op de woningmarkt de hypotheekmarkt voor de aankoop van een woning op peil blijft.

De gemiddelde hypotheeksom onder de kopers bedroeg in 2020 € 312.000,- en in 2021: 347.000,- voor de aanschaf van een woning. In april 2022 bedroeg de gemiddelde hypotheek € 361.000,- voor de kopers. In de niet kopermarkt was dit: € 168.000,- (voor oversluitingen, tweede hypotheken en verbouwingen worden lagere hypotheeksommen aangevraagd)