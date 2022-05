Dit kun je besparen door je hypotheek over te sluiten

Hoeveel je kunt besparen op je hypotheek door oversluiten is persoonlijk. Een hypotheek is en blijft maatwerk. Natuurlijk kunnen de lage rentestanden een goede reden zijn om je hypotheek over te sluiten. Een lagere rente zorgt voor lagere maandlasten, dat is een logische gedachte. In de meeste gevallen kan er inderdaad flink bespaard worden door de hypotheek over te sluiten, maar een lagere rente betekent niet automatisch een besparing.

Hoewel er diverse renteverhogingen zijn geweest, zijn de hypotheekrentes nog steeds historisch laag. Het oversluiten van de hypotheek is natuurlijk vooral interessant als er financieel voordeel behaald kan worden. Loopt je rentevast periode af, dan is het een goed moment om over te sluiten. Maar soms is het zelfs tijdens de rentevast periode voordeliger om je hypotheek over te sluiten, ondanks de boete.

Een lagere hypotheekrente kan je veel voordeel opleveren, maar vergeet de kosten niet. Het oversluiten van je hypotheek klinkt aantrekkelijk, maar je wilt geen verkeerde beslissingen nemen. Je zit straks weer voor jaren aan je hypotheek vast.

“Persoonlijk en onafhankelijk hypotheekadvies geeft je financiële rust en vrijheid, dat is onbetaalbaar.“

Hoeveel kan ik besparen met het oversluiten van mijn hypotheek?

Huizeneigenaren willen graag een zo laag mogelijke hypotheekrente. Is de hypotheekrente lager dan de rente die je nu voor je hypotheek betaalt? Dan kan oversluiten je voordeel opleveren. Let wel op dat het oversluiten van je hypotheek geld kost. Laat je daarom goed voorlichten voor je de keus maakt.

De kosten waarmee je te maken kunt krijgen bij het oversluiten van je hypotheek:

Taxatiekosten

Notariskosten

Advieskosten

Boete (als je wilt oversluiten tijdens de rentevast periode)

Uit onderzoek van de SNS blijkt dat de gemiddelde huizeneigenaar zo’n € 224,- per maand kan besparen met het oversluiten van de hypotheek. Dat is al een fijne besparing, maar de besparing kan ook veel hoger oplopen. Afhankelijk van je huidige hypotheek kan het zijn dat je maandlasten zelfs met € 1000,- of meer naar beneden gaan.

Hoeveel jij precies gaat besparen met het oversluiten van je hypotheek? Dat kan de onafhankelijke hypotheekadviseur van Excellent Finance je precies vertellen. Hypotheek oversluiten? Dan is dit het moment!

Rekenvoorbeeld hypotheek oversluiten

Reken jezelf niet rijk, want je krijgt ook te maken met kosten, zeker als de rentevast periode nog niet afgelopen is. Stel dat je nu een hypotheek hebt voor € 200.000,- en deze gaat oversluiten naar een andere geldverstrekker. Je betaalt nu 4,8% rente en hebt een rentevast periode van 10 jaar, die nog twee jaar loopt. Als je de hypotheek oversluit ga je 1,8% rente betalen. Dat betekent dat je huidige maandlasten van € 800,- naar € 300,- per maand gaan.

Een besparing van € 500,- per maand is iets om meteen “Ja!” op te roepen. Toch is het goed om even verder te kijken. De kosten voor het oversluiten en de boeterente die je krijgt voor het voortijdig openbreken van de rentevast periode kost je in totaal € 14.500,-. Die kosten zul je eerst terug moeten verdienen. Daar doe je 29 maanden over. Pas na deze tijd ga je echt profiteren van de besparing die je door het oversluiten van je hypotheek hebt gerealiseerd.

In dit voorbeeld liep de rentevast periode nog maar twee jaar. Dit kan bij jou langer zijn. De bank rekent vaak tussen de 10% en 20% boeterente over het deel dat je niet boetevrij mag aflossen. Daarnaast wordt er gekeken naar de resterende rentevast periode. Hoe langer deze periode nog loopt, hoe hoger de boeterente zal zijn.

Maximaal besparen met oversluiten hypotheek

Als je de moeite neemt om je hypotheek over te sluiten wil je hier natuurlijk het maximale uit halen. Een hypotheek afsluiten is niet eenvoudig. Er zitten heel wat haken en ogen aan. Daarnaast is het ook niet altijd slim. De terugverdientijd kan bijvoorbeeld erg lang worden door hoge kosten. Heb je een bankspaarhypotheek, dan kunnen je kosten juist omhoog gaan, doordat je naast de boete ook een hogere maandelijkse inleg krijgt voor de bijbehorende spaarpolis.

Wil je er zeker van zijn dat het oversluiten van je hypotheek de beste keuze is? Neem vrijblijvend contact op met de hypotheekadviseur van Excellent Finance voor onafhankelijk en persoonlijk advies.