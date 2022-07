Inflatie in juni fractie gedaald, voeding en brandstof duurder

Consumentengoederen en -diensten waren in juni 8,6 procent duurder dan een jaar eerder. In mei was de inflatie 8,8 procent. Vooral voeding en motorbrandstoffen waren in juni flink duurder terwijl de prijsstijging voor energie weer iets is afgenomen', zo meldt het CBS donderdag

Prijsstijging energie minder groot

'De prijsstijging op jaarbasis van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) was in juni minder groot dan in mei. Dit zorgde voor een kleine daling van de inflatie met 0,2 procent', aldus het CBS. In juni was energie 84 procent duurder dan een jaar eerder, in mei was dat 105 procent. Naast energie had ook de prijsontwikkeling van kleding een drukkend effect op de inflatie.

Grotere prijsstijging voeding

De prijzen van voeding zijn in juni verder gestegen. Voedingsmiddelen waren 11,2 procent duurder dan een jaar eerder. In mei was dat 9,1 procent. Met name de prijsontwikkelingen van zuivelproducten en vlees hadden een verhogend effect op de inflatie. Ook de meeste andere producten, waaronder graanproducten, oliën en vetten, groente, vis en fruit, werden duurder. Voedingsmiddelen zijn na september 2021 elke maand duurder geworden.

Motorbrandstoffen duurder

Ook de prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had een opwaarts effect op de inflatie. Motorbrandstoffen waren in juni 34,8 procent duurder dan een jaar eerder, in mei was dit 27,3 procent. Voor een liter Euro 95 aan de pomp werd gemiddeld 2,35 euro betaald in juni, in mei was dat 2,19 euro. De prijs van diesel liep op van 1,99 euro in mei naar 2,14 euro in juni. De gemiddelde prijzen van benzine en diesel waren niet eerder zo hoog als in juni.

Inflatie eurozone stijgt verder

Het CBS publiceert sinds 1996 twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in juni 9,9 procent duurder dan een jaar eerder, in mei was dat 10,2 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 8,1 procent in mei naar 8,6 procent in juni.