Omzet detailhandel ruim 3 procent hoger in tweede kwartaal

De detailhandel zette in het tweede kwartaal van 2022 ruim 3 procent meer om dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De hogere omzet heeft te maken met hogere prijzen, het volume (de omzet gecorrigeerd voor prijsstijgingen) nam met ruim 3 procent af. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de detailhandel.

Minder verkopen in de foodsector

In de foodsector was de omzet bijna 3 procent hoger ten opzichte van een jaar eerder. De prijzen namen de afgelopen kwartalen flink toe, het volume lag ruim 5 procent lager. Zowel supermarkten als speciaalzaken, zoals slagerijen en kaaswinkels, zetten meer om terwijl de volumes daalden.

6 procent meer omzet in non-foodsector

De non-foodsector zette 6 procent meer om dan in het tweede kwartaal van 2021. Het volume was vergelijkbaar met een jaar eerder. Binnen de non-foodsector waren grote verschillen tussen de branches. Vooral kledingwinkels en schoenenwinkels boekten grote omzetstijgingen. Meubelzaken, doe-het-zelfwinkels en winkels in consumentenelektronica en in witgoed zetten juist minder om dan vorig jaar. De volumes in deze branches daalden in het tweede kwartaal met 9 tot 13 procent.

Online omzet 10 procent lager

In het tweede kwartaal van 2022 was de online omzet van de detailhandel 10 procent lager dan een jaar eerder. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, de multichannelers, was 11 procent lager. Pure webwinkels zetten 9 procent minder om.