Ondernemers zien werkdruk toenemen als gevolg personeelstekort

Het tekort aan personeel zorgt in bijna alle sectoren voor een hogere werkdruk voor het personeel. Vooral in de sectoren cultuur, sport en recreatie, vervoer en opslag, de horeca en de handel ervaren ondernemers extra werkdruk voor het personeel als belangrijkste gevolg van het personeelstekort. Het aannemen van extra personeel zou de werkdruk kunnen verlagen. In de praktijk blijkt dit vaak lastig. Voor het zevende kwartaal op rij verwachten ondernemers de komende drie maanden meer personeel aan te nemen. Deze verwachting is echter al enige tijd te positief.

Begin april verwachtte per saldo 23 procent van de ondernemers in het tweede kwartaal een uitbreiding van het personeelsbestand. Aan het begin van het derde kwartaal was dat per saldo slechts 9 procent van de ondernemers gelukt. Vanaf het derde kwartaal van 2021 is het verschil tussen verwachting en realisatie een stuk groter dan in voorgaande jaren.

Stijging arbeidskosten

Naast een hogere werkdruk, ziet ongeveer een zesde (ruim 16 procent) van de ondernemers een duidelijke stijging van arbeidskosten, bijvoorbeeld doordat er meer loon wordt betaald, als het voornaamste gevolg van het personeelstekort.

Ook zijn er ondernemers die als gevolg van het personeelstekort minder geschikt personeel aannemen. 1 op de 9 ondernemers (11,5 procent) noemt dit inmiddels als het belangrijkste gevolg van personeelstekort. In de bouw en de landbouw namen ondernemers het vaakst minder geschikt personeel aan.