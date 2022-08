Website voor publiek over voorgenomen nieuwe pensioenregels

Vanaf donderdag 25 augustus kunnen Nederlanders op de website Onsnieuwepensioen.nl informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels voor pensioen. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, gaan deze regels naar verwachting per 1 januari 2023 in. De Wet toekomst pensioenen is een uitwerking van een breed pakket van afspraken tussen het kabinet en sociale partners uit 2019.

De wijziging van de regels voor pensioen is relevant voor het inkomen voor de oude dag van miljoenen Nederlanders. Op de website Onsnieuwepensioen.nl wordt eenvoudig uitgelegd wat pensioen is, waarom het pensioenstelsel wijzigt, wat hetzelfde blijft en wat er verandert. Ieder hoofdonderwerp bevat een korte algemene uitleg, een animatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Daarnaast is er een praktisch overzicht van wat men nu al zelf kan doen aan het inkomen voor later.

Stan Kaatee is directeur-generaal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en benadrukt de noodzaak van deze wijzigingen en het belang van het tijdig ter beschikking stellen van heldere informatie over de voorgenomen pensioenregels.

“Door de nieuwe regels voor pensioen via de werkgever zie je straks beter wat je inlegt en opbouwt. Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen via je werkgever nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. Het pensioen kan straks meer meebewegen met de economie. Daarnaast wisselen mensen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De huidige pensioenregels passen daar nu niet goed bij. Ook dit pakken we aan met de Wet toekomst pensioenen.”