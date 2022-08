Omzet auto- en motorbranche 5 procent hoger in tweede kwartaal

Alle deelbranches in de auto- en motorbranche behaalden meer omzet vergeleken met het tweede kwartaal van 2021. Vooral bij de gespecialiseerde reparatiebedrijven (+ 13,7 procent), zwaardere bedrijfsautobranche (+ 11,1 procent) en handel in auto-onderdelen (+ 10,6 procent) nam de omzet toe.

Omzet gespecialiseerde reparatiebedrijven blijft groeien

Voor het zesde achtereenvolgende kwartaal nam de omzet van gespecialiseerde reparatiebedrijven toe. Dit komt voornamelijk door hogere inkoopprijzen van bijvoorbeeld banden en onderdelen. De omzet van de handel in en reparatie van zware bedrijfswagens nam ook toe door prijsstijgingen. Na een dip in de omzet in 2020, nam de omzet van deze branche in het tweede kwartaal van 2022 alweer voor het zesde achtereenvolgende kwartaal toe. De omzet van caravans daalde vergeleken met het tweede kwartaal van 2021. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in de verkoop van caravans vallen onder de branche handel in en reparatie van zware bedrijfswagens.

Importeurs zetten weer meer om

Importeurs van nieuwe personenauto’s zetten in het tweede kwartaal van 2022 vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder 8,0 procent meer om. Doorgevoerde prijsstijgingen en meer verkopen van elektrische auto’s zorgden voor meer omzet.

Kleine omzetstijging handel en reparatie personenauto’s

Na vier kwartalen van flinke omzetgroei nam de omzet van handel in en reparatie van personenauto’s in het tweede kwartaal met slechts 1,8 procent toe. Dit heeft onder andere te maken met omzetgroei in het tweede kwartaal van 2021. Vanwege eerdere lockdowns was de omzet in het eerste kwartaal van 2021 nog niet op het oude niveau van voor de coronacrisis.