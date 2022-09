Nederlandse importeurs betaalden in mei 2022 bijna een derde meer

In mei 2022 waren de invoerprijzen van goederen 31 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral olie en gas, maar ook plantaardige oliën, granen, papier, ijzer en staal en aluminium stegen sterk in prijs. Aardgas, ruwe olie en geraffineerde aardolieproducten vormden in waarde de top-3 grootste importproducten in de eerste vijf maanden van 2022. Dit meldt het CBS, naar aanleiding van de publicatie Nederland Handelsland 2022.

Tijdens het economisch herstel na de coronacrisis werden vele goederen duurder. In 2021 zette deze stijging in, onder andere door duurdere grondstoffen en energie. In 2022 zetten de prijsstijgingen door, mede door de inval van Rusland in Oekraïne. In mei 2022 waren de invoerprijzen 31 procent hoger dan in mei 2021, de uitvoerprijzen waren bijna 24 procent hoger.

Grondstofprijzen naar ongekende hoogte

Industriële bedrijven in Nederland voeren veel grond- en brandstoffen in. In 2020 daalden importprijzen nog door overcapaciteit, minder vraag tijdens de coronacrisis en de lage olieprijs. Ruwe aardolie en geraffineerde aardolieproducten waren in mei 2021 alweer beduidend duurder dan een jaar eerder, en stegen qua prijs nog verder door. Meststoffen uit het buitenland waren in mei 2022 172 procent duurder dan in mei 2021. Ook importproducten zoals plantaardige oliën, granen, papier, ijzer en staal en aluminium stegen in 2022 en 2021 sterk in prijs. Voor aluminium uit het buitenland betaalden Nederlandse industriële producenten in mei van dit jaar 65 procent meer dan een jaar eerder. In mei 2021 lag de invoerprijs van papierpulp 6 procent hoger dan een jaar eerder. In 2022 steeg de prijs van papierpulp afkomstig uit het buitenland met nog eens bijna 31 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Minerale brandstoffen belangrijkste importproducten in waarde

De sterk gestegen importprijzen werken ook door in de ranglijst van belangrijkste importproducten in 2022. Aardgas, ruwe aardolie, aardgas en geraffineerde aardolieproducten vormden qua invoerwaarde de top-3 belangrijkste importproducten in de eerste vijf maanden van 2022. De invoerwaarde van bepaalde chemische producten, die vaak van of met aardolie worden gemaakt, steeg eveneens fors ten opzichte van 2021. De groei in de invoerwaarde van de overige belangrijkste importproducten was bescheidener (medische instrumenten en apparaten) of er was sprake van lichte krimp in 2022 (computers, laptops en tablets, en medicinale en farmaceutische producten).