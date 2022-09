'Consument gaat nog meer betalen voor voeding'

Naast de aanhoudende hoge energie- en grondstofprijzen rijzen inmiddels ook de opslagkosten van voedsel de pan uit volgens Ceel Elemans, van de ING. 'Ook deze rekening komt bij de consument terecht. De consument heeft het met de huidige inflatie al erg zwaar. Om de hoge prijzen enigszins op te kunnen vangen zal de consument (nog) scherpere keuzes moeten maken bij het boodschappen doen. Vooral niet te veel aankopen in één keer en heel doelgericht.'

Elemans: 'Veel voedingsproducenten en groothandels kunnen hun hogere inkoopkosten niet volledig doorbelasten aan supermarkten en horeca aangezien zij hun klanten willen beschermen voor prijsverhogingen. De marges in de voedingssector zijn te laag om deze extra lasten volledig zelfstandig te kunnen dragen. Afgezien van productie- en transportkosten komen daar nu ook extra lasten bij voor opslag in de koel- en vrieshuizen. Denk aan groente, fruit, vlees, vis, gebak en bevroren voedingswaren. Zo meldt Websuper Picnic dat het voorlopig geen diepvriesproducten meer kan leveren vanwege ‘ijstekorten’.

Supermarkten zijn terughoudend om de kosten volledig bij de consument te leggen. Het gevolg daarvan is dat bedrijven minder gaan produceren. Dat betekent voor de consument vaker lege schappen en hogere prijzen.

Het kan consumenten helpen om goed voorbereid en doelgericht boodschappen te gaan doen. Bijvoorbeeld door alleen de boodschappen te kopen die echt nodig zijn en andere aankopen nog even uit te stellen', aldus Helemans. 'Ook minimale voedselverspilling is essentieel om de hogere prijzen op te kunnen vangen. Door een goede maaltijdplanning, bijvoorbeeld voor drie dagen, zijn alle gekochte maaltijdbenodigdheden volledig te gebruiken zonder iets weg te hoeven gooien. Deze manier van besparen is voor de consument direct voelbaar in de portemonnee.'