'Consument doet vaker boodschappen bij discountsupermarkt nu prijzen stijgen'

Consumenten wijken vaker uit naar goedkopere supermarkten nu de prijzen in de winkels hard stijgen. Daardoor winnen discountsupermarkten ALDI en Lidl marktaandeel in Nederland. Dat zeggen marktonderzoekers en Retail experts tegen het Financieel Dagblad. Uit cijfers van onderzoeksbureau IRI blijkt dat het marktaandeel van Lidl en ALDI tot nu toe dit jaar is gestegen van 15,7 procent naar 16,3 procent.

De recente verschuiving van consumentenaankopen van luxere supermarkten naar discounters lijkt vooral een inhaalslag te zijn van een mindere periode die ALDI en Lidl tijdens corona hebben gehad. Waar luxere supermarktketens (forse) groei lieten zien, bleven discounters toen achter in groei.

Hoge bestedingen lijken tot stilstand te komen

Consumenten hebben de afgelopen periode veel geld uitgegeven. Die hoge bestedingen zijn onder andere toe te schrijven aan het forse saldo dat gespaard is tijdens corona.

Het is nog onduidelijk hoe het uitgavenpatroon van consumenten zich verder zal ontwikkelen. Door de hoge inflatie zal het besteedbaar inkomen verder in dit jaar meer onder druk komen te staan. Zo zullen de prijsverhogingen in voeding en energie veel huishoudens gaan raken in de portemonnee.

'Op basis van dit vooruitzicht is de verwachting dat consumenten in de tweede helft van 2022 minder gaan uitgeven in de supermarkt. Dat zal de verdere groei van discounters gaan ondersteunen. Maar op den duur kunnen discountersupermarkten ook last gaan ondervinden van de hoge inflatie met prijsstijgingen als gevolg', aldus Dirk Mulder, Sector specialist Trade & Retail bij ING Sector Banking.