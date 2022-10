Geldgebrek en financiële onzekerheid leiden tot ingrijpende keuzes

De inkomenscrisis leidt tot financiële onzekerheid, waarbij veel mensen ingrijpende keuzes maken. Zo stelt bijna een kwart van de jongeren het krijgen van kinderen uit, en een derde van de bijstandsgerechtigden slaat maaltijden over. Dat blijkt uit onderzoek van de FNV onder haar leden, dat eind september is gehouden. Ruim 28.000 mensen deden mee aan het onderzoek.

De geldzorgen zijn toegenomen. Waar in maart 56% aangaf zich zorgen te maken, is dat nu 68%. Twintigers springen hier bovenuit met 77%. Meer dan de helft van de ondervraagden met een inkomen tot modaal is bang voor schulden.

FNV-voorzitter Tuur Elzinga: ‘Schokkende cijfers. Gesprekken over de torenhoge energieprijzen en dure boodschappen zijn aan de orde van de dag. Maar dat de financiële onzekerheid zó diep ingrijpt in de levens van onze leden, is echt zorgwekkend. Maaltijden overslaan om je geldzorgen op te lossen gaat echt over de rand heen van de beschaving, in een rijk land als het onze. Dat geldt ook voor het uitstellen van je kinderwens.’

Weinig vertrouwen in plannen kabinet

Binnen de groep leden die verwacht betalingsproblemen te krijgen, voeren zorgen over de energierekening de boventoon (75%). Ook maakt 46% zich zorgen over het betalen van de zorgverzekering; daarna volgen huur en hypotheek.

Slechts 10% vindt dat het kabinet genoeg doet om de inkomenscrisis te keren; 60% is er kritisch over. De bal wordt ook bij werkgevers gelegd. De geënquêteerden zijn ontevredener over hun loon. In maart was nog 43% tevreden over hun salaris, nu is dat slechts 37%.