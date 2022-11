'Rente op spaarrekeningen pijlsnel omhoog'

De rente op spaarrekeningen zit in een stroomversnelling. Sinds 1 oktober hebben maar liefst 12 banken de rente op hun spaarrekening verhoogd. De gemiddelde spaarrente op een vrij opneembare spaarrekening steeg hierdoor in één maand tijd van 0,17% naar 0,33%. “Omgerekend is dat een stijging van 94 procent, een ongekend hoge stijging voor een paar weken tijd”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij de financiële vergelijkingssite Geld.nl

Meeste rentestijgingen in de laatste paar dagen

Veruit de meeste stijgingen vonden plaats in de laatste 8 dagen. In die tijd verhoogden maar liefst 9 banken de rente op hun spaarrekeningen. “Dit komt vooral door de nieuwe rentestijging die de Europese Centrale Bank afgelopen donderdag aankondigde”, zegt Bulthuis. “Sommige banken liepen daar met hun rentestijgingen alvast op vooruit of reageerden na het definitieve rentebesluit afgelopen donderdag.”

Daarnaast speelt volgens Bulthuis een rol dat de drie grote banken, ABN AMRO, Rabobank en ING, hebben aangekondigd per 1 december de rentes op hun spaarrekeningen in één keer te verhogen naar 0,25%. “Er waren naast deze banken enkele andere Nederlandse banken die weinig of geen rente boden. Door deze aankondigingen zagen die zich natuurlijk genoodzaakt ook met hogere spaarrentes over de brug te komen.”

Hoogste spaarrente ook flink omhoog

Niet alleen de gemiddelde rente op spaarrekeningen steeg fors. Ook de hoogste rente op spaarrekeningen maakte op 1 november een sprong. Bij Renault Bank en Big Bank kreeg je tot die tijd met 0,65% de hoogste rente op een spaarrekening. Renault Bank verhoogde dit naar 0,85% en BigBank naar 0,8%, verhogingen van respectievelijk 31 en 23 procent.

Nog meer rentestijgingen later dit jaar

Bulthuis verwacht overigens dat de spaarrentes dit jaar verder stijgen. “De Europese Centrale Bank zal bij het volgende rentebesluit in december waarschijnlijk nog een keer haar rentetarieven verhogen. In reactie daarop zullen de banken dan ook weer hun spaarrentes verhogen. De hoogste rente op een spaarrekening zou dan zomaar richting de 1% kunnen gaan.”