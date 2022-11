We zijn weer meer gaan vliegen

In het derde kwartaal van 2022 reisden 18,7 miljoen passagiers van en naar een van de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat zijn er anderhalf keer zoveel als de 12 miljoen passagiers in het derde kwartaal van 2021. In het derde kwartaal van 2019, vóór de coronapandemie, vlogen nog ruim 23 miljoen passagiers van en naar Nederland.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de luchtvaart.1e kwartaal20192e kwartaal3e kwartaal4e kwartaal1e kwartaal20202e kwartaal3e kwartaal4e kwartaal1e kwartaal20212e kwartaal3e kwartaal4e kwartaal1e kwartaal20222e kwartaal3e kwartaal0510152025Luchtvaartpassagiers van en naar Nederlandx mln

Naast een toename van het aantal passagiers liet ook het aantal passagiersvluchten een toename zien. In het derde kwartaal van 2022 waren er 124 duizend passagiersvluchten, bijna 27 procent meer dan in het derde kwartaal van 2021, en bijna een verdubbeling ten opzichte van 2020. In het derde kwartaal van 2019 waren er bijna 150 duizend passagiersvluchten.

Meer vliegtuigstoelen bezet dan in voorgaande jaren

In het derde kwartaal van 2022 was de gemiddelde bezettingsgraad van vliegtuigen van en naar de vijf Nederlandse vliegvelden bijna 80 procent, in het derde kwartaal van 2021 was dat ruim 66 procent. In het derde kwartaal van 2020 lag de bezettingsgraad nog op bijna 48 procent, terwijl deze in dezelfde periode van 2019 ruim 83 procent bedroeg.

Drie kwart passagiers had bestemming en herkomst binnen Europa

In het derde kwartaal van 2022 reisde bijna 75 procent (13,9 miljoen personen) van alle luchtvaartpassagiers van en naar een bestemming binnen Europa. De populairste herkomst- en bestemmingslanden waren Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Van hen die een herkomst of bestemming buiten Europa hadden, vloog iets meer dan een derde (1,7 miljoen passagiers) van of naar de Verenigde Staten. Canada en de Verenigde Arabische Emiraten volgden als populairste bestemmingen buiten Europa.

In het derde kwartaal van 2019 reisden weliswaar meer mensen met het vliegtuig (23,1 miljoen personen) dan in hetzelfde kwartaal van 2022, maar het aandeel van alle luchtvaartpassagiers van en naar bestemmingen binnen Europa was vergelijkbaar (74,1 procent). In het derde kwartaal van 2020 en 2021 bleven reizigers, vanwege de beperkende maatregelen ter bestrijding van de corona-pandemie, dichterbij huis; respectievelijk 87,1 en 80,4 procent van alle luchtvaartpassagiers reisden van en naar een bestemming binnen Europa.