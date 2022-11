Opbrengst milieubelastingen met 1 miljard euro gestegen in 2021

In 2021 is 23,2 miljard euro betaald aan milieubelastingen. Dit is 1 miljard meer dan in 2020. Voor huishoudens nam de afgedragen milieubelasting sneller toe dan voor bedrijven/instellingen (5,2 procent ten opzichte van 3,6 procent). Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.