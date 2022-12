Flinke groei van aantal medewerkers in de onderhoudsbranche

De onderhoudsbranche is het afgelopen jaar met 4,9% gegroeid naar ruim 17.000 medewerkers. Dat blijkt uit cijfers van PGGM, de pensioenuitvoerder van de bedrijfstak. Het is voor het achtste jaar op rij dat de branche groeit.

Onder zowel het uitvoerende personeel, zoals schilders, glaszetters en timmerlieden, als het kantoorpersoneel is het aantal medewerkers toegenomen. Dit is de grootste groei sinds 2019. Daarvoor kende de branche ook al een flinke groei van 12.000 naar 15.500 medewerkers. Overigens is de toename niet alleen beperkt tot medewerkers. Het aantal schilders- en glaszetbedrijven neemt de laatste jaren ook toe, vooral door het grote aandeel startende zzp’ers.

Ook groei verwacht voor komende jaren

De aantrekkingskracht van de onderhoudsbranche komt niet als een verrassing. De sector bleek goed bestand tegen de coronacrisis, waarin het werk grotendeels door kon blijven gaan. Daarnaast speelt de branche een belangrijke rol in de verduurzamingsopgave van de bestaande woningvoorraad, waarbij wel meer capaciteit nodig is voor scenarioplanning, calculatie en projectleiding. En weet de consument de weg naar de vakschilder steeds vaker te vinden. Daarmee is de verwachting dat de bedrijfstak de komende jaren zal blijven groeien.

Vakmensen werven en behouden

Aandachtspunt is het aantal vakmensen dat nodig is. Een deel daarvan komt uit het groeiend aantal leerlingen van Schildersvakopleiding en zij-instromers via de campagne Werk in Vastgoedonderhoud. Toch blijken die inspanningen nog niet genoeg. Uit onderzoek onder OnderhoudNL-leden blijkt dat een onderhoudsbedrijf momenteel gemiddeld vier vacatures open heeft staan. Reden voor OnderhoudNL om begin volgend jaar een landelijke imagocampagne te lanceren.

Volgens voorzitter Henk den Boer is er ook aandacht nodig om vakmensen te behouden. “Een positief beeld van de sector helpt daarbij, maar ook de loonsverhoging van 10,3% moet zorgen voor aantrekkingskracht. De verhoging doet zeer voor werkgevers. We moeten met z'n allen hard ons best doen om dit betaalbaar te houden. Het laat wel zien dat we zorg hebben voor onze hardwerkende medewerkers.”