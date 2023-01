'Jaarcontracten op de energiemarkt versnelt beëindiging energiecrisis'

'Consumenten hebben nog weinig voordeel van de dalende inkooprijzen van gas waarover veel bericht wordt. De variabele energietarieven zijn nog steeds torenhoog en dat betekent dat je bij sommige energieleveranciers nog steeds drie euro voor een kuub gas betaalt', aldus Wolfert. 'Voordat consumenten wat merken van de dalende inkooprijzen moeten ze veel geduld hebben. Het duurt namelijk nog maanden voordat de dalende inkoopprijzen van stroom en gas doorberekend worden aan klanten. Dit betekent dus dat consumenten nog maandenlang veel geld betalen voor hun energierekening.'

Wolfert: 'De hoop is gevestigd op de verhoging van de opzegvergoeding - in de volksmond overstapboete genoemd – zodat energiebedrijven het weer aandurven om vaste contracten aan te bieden. Zodra er weer vaste contracten op de markt komen, stimuleert dat de concurrentie. De verwachting is dat de verhoging van de opzegvergoeding pas in april van kracht wordt.'