'Faillissementen naar recordniveau in 2023'

Het aantal faillissementen is terug op het niveau van voor de start van de coronapandemie. Door stijgende energiekosten, hoge inflatie, maar ook vanwege de terugbetaling van uitgestelde belastingen zullen het aantal faillissementen in 2023 sterk gaan stijgen, mogelijk naar het niveau van 2013 toen er ruim 12.000 bedrijven failliet gingen. Dit zegt Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering.

Aantal stoppende bedrijven gestegen naar meer dan 100.000 per jaar

Afgelopen jaar was er al een toename zichtbaar in het aantal bedrijven dat vrijwillig de onderneming staakte. In de eerste drie kwartalen van 2022 zijn 103.720 bedrijven gestopt, terwijl dat erin heel 2020 slechts 91.985 waren.

Kleverlaan: 'Ondernemers die geen toekomst meer zagen in het bedrijf en de mogelijkheid hadden om de activiteiten vrijwillig te beëindigen, hebben dit het afgelopen jaar gedaan. Ondernemers die deze mogelijkheid niet hadden gaan het in 2023 zwaar krijgen.'

Uitgestelde belastingen is de druppel

Door overheidssteun en uitgestelde betalingen hebben een groot aantal bedrijven de laatste twee jaar kunnen overleven die anders failliet zouden gaan. Doordat bedrijven sinds 1 oktober de uitgestelde belastingen moeten overmaken en veel ondernemers ook een deel van de NOW of TVL subsidies moeten terugbetalen zal volgens Kleverlaan het aantal faillissementen in 2023 sterk toe gaan nemen. Vooral wanneer omzetten gaan tegenvallen en als er geen nieuwe financiering aangetrokken kan worden.

'Veel van de bedrijven zijn in de kern wel levensvatbaar, maar door opgelopen schulden in de afgelopen twee jaar zijn financiers terughoudend in het verstrekken van nieuwe financiering.'

Zoektocht naar andere vormen van financiering

'Door de onzekere economische situatie is het voor ondernemers steeds lastiger om financiering te vinden via de traditionele kanalen. Via initiatieven zoals Geldfit Zakelijk en Passend Financieren zien we ondernemers alsnog de juiste financier of adviseur vinden om te kunnen blijven ondernemen en een mogelijk faillissement af te houden', aldus Kleverlaan.