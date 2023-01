Prijzen bestaande koopwoningen in alle provincies gedaald

In het vierde kwartaal van 2022 zijn de prijzen van bestaande koopwoningen in alle provincies gedaald ten opzichte van het kwartaal er voor. Het aantal woningtransacties is in tien van de twaalf provincies gestegen in vergelijking met het derde kwartaal. Ook van alle woningtypen daalden de prijzen. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

De prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland zijn in het vierde kwartaal van 2022 met 2,4 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Het is de eerste prijsdaling in 9 jaar. In alle provincies daalden de prijzen. Dat is na het tweede kwartaal van 2013 niet meer voorgekomen. Met 3,9 procent was de prijsdaling het grootst in Utrecht. Het kleinst was de daling in Limburg (1,2 procent).

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 5,1 procent duurder. Een kwartaal eerder was de prijsstijging op jaarbasis 11,9 procent. In het vierde kwartaal van 2022 kostte een bestaande koopwoning gemiddeld 415.546 euro.

Aantal woningtransacties stijgt in meeste provincies

Het aantal bestaande koopwoningen dat van eigenaar wisselde in het vierde kwartaal van 2022 bedroeg 51.345. Dat was 1,8 procent meer dan een kwartaal eerder. In 10 provincies steeg het aantal transacties. Alleen in Flevoland en Utrecht niet. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2021 lag het aantal transacties in Nederland 2,8 procent lager.

Grootste prijsdaling in gemeente Utrecht

Ook in de vier grootste steden van Nederland daalden de prijzen van bestaande koopwoningen ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. Utrecht noteerde in het vierde kwartaal van 2022 met 6,3 procent de grootste daling. Alleen in Rotterdam was de daling met 1,7 procent kleiner dan gemiddeld in Nederland. Het aantal woningtransacties nam in Den Haag en Amsterdam toe ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, maar daalde in Utrecht en Rotterdam.