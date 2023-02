We kopen weer meer kleding in winkel dan online

De fashion retailsector heeft in 2022 een gemiddelde omzetstijging van 14% genoteerd en de schoenenretail pluste vorig jaar 12% qua omzet. Herenkleding en -schoenen bleken de grootste omzetgroeiers. Deze totale groei is dankzij de inhaalslag die mode- en schoenenwinkels maakten in het voorjaar van 2022, toen de corona lockdownmaatregelen verdwenen. Ook in de feestdagenmaand december werden hogere omzetten genoteerd. Dat blijkt uit de INretail Marktmonitor.

Fysieke winkels vs online verkopen

Modewinkels noteerden twintig procent meer omzet dan in 2021 en schoenenwinkels zelfs 26%. Voor online verkopen was dat heel anders, met een omzetdaling van 16% in mode en 12% in schoenen. Consumenten gaven in 2022 per aankoop gemiddeld 3% meer uit in de modesector en in de schoenensector ongeveer hetzelfde als een jaar eerder.

Waarde toevoegen

Retailers ontvingen vorig jaar meer klanten in de winkel en zij kochten ook meer. Ook het aantal verkochte stuks was hoger dan in 2021. Hoewel de fysieke winkel in cijfers floreert, blijft het belangrijk om in de winkel unieke waarde toe te voegen aan het productaanbod. Als dit in de ogen van de consument onvoldoende gebeurt, switcht hij al snel naar het online kanaal als makkelijk alternatief. De omzetdaling in het online kanaal zegt daarmee niets over het belang van een goede online oriëntatiemogelijkheid die ondernemers met fysieke winkels consumenten zouden moeten bieden.

Omzet per segment

De grootste stijging in de omzetten werd genoteerd bij de herenkleding (+19%). Ook dameskleding (+12%) en kinderkleding (+10%) sloten 2022 positief af. De grootste omzetstijging in de schoenenmarkt werd gerealiseerd in het segment herenschoenen (+12%), waarna damesschoenen (+6%) en kinderschoenen (+6%) volgen. Dat herenschoenen het beste scoren, is dankzij een inhaalslag in dit segment na een lange fase van thuiswerken met minder aandacht voor het schoeisel dat gedragen wordt.