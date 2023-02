Inflatie in januari gedaald naar 7,6 procent vooral door prijsplafond

Consumentengoederen en -diensten waren in januari 7,6 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. 'In december was de inflatie nog 9,6 procent maar vooral het prijsplafond op energie zorgde in januari voor de daling', zo meldt het CBS donderdag.

Inflatie exclusief prijsontwikkeling energie

Het CBS publiceert naast het algemene inflatiecijfer maandelijks ook wat de inflatie is exclusief de prijsontwikkeling van energie (gas, elektriciteit en stadsverwarming) en brandstof. In januari waren consumentengoederen en –diensten exclusief energie en motorbrandstoffen 7,7 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In december was de prijsstijging op jaarbasis 7,5 procent.

Lagere inflatie door prijsplafond

Vanaf 1 januari 2023 geldt er een prijsplafond op energie. Huishoudens betalen in 2023 tot een bepaald jaarverbruik niet meer dan een maximale prijs voor gas (1,45 euro per m3), elektriciteit (0,40 euro per kWh) en stadsverwarming (47,38 euro per GJ). Het prijsplafond zorgde voor een daling van de inflatie. In januari 2023 was energie 3,4 procent goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar. In december 2022 was energie nog 52 procent duurder dan een jaar eerder.

Tegemoetkoming 190,- euro in november en december

In het najaar van 2022 kondigde het kabinet twee maatregelen aan om de energiekosten van huishoudens te verlagen: de tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de energieprijzen en het prijsplafond op energie. De tegemoetkoming, die in november en december 2022 is uitgekeerd, wordt gezien als een inkomenssteun en heeft daarom geen invloed op de CPI. Het prijsplafond per januari 2023 heeft wel een directe invloed op de prijs van geleverde elektriciteit of gas en wordt daarom meegenomen in de CPI.