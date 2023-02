Woekerwinsten olie- en gasproducenten zwaarder belasten om energiearmoede aan te pakken

Grote producenten van fossiele energie, zoals Shell, behaalden in 2022 recordwinsten. Niet door goede bedrijfsvoering, maar doordat ze dankzij de door Rusland ontketende oorlog torenhoge energieprijzen konden rekenen. In oktober 2022 nam de Europese Unie een wet aan waarin staat dat lidstaten een extra belasting moeten heffen over die overwinsten van tenminste 33%. Met de opbrengst moeten ze huishoudens ondersteunen en energiebesparing subsidiëren.

Veel te mager

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De EU-regeling biedt lidstaten alle ruimte om hogere belastingen te heffen, maar de Nederlandse overheid kiest voor het minimum van 33%. Wij vinden dat veel te mager. Andere Europese landen, zoals bijvoorbeeld Tsjechië, Roemenië en Ierland zijn veel vooruitstrevender en kiezen voor een heffingen van 50 tot zelf 75%.’

49,5%

De Consumentenbond vraagt de Kamer om voor het amendement van Groenlinks-Kamerlid Kröger te stemmen. Daarin wordt voorgesteld een heffing van 49,5% in te voeren. Dat staat gelijk aan het belastingtarief dat werknemers met een bovenmodaal inkomen betalen. De extra heffing levert de schatkist €1,7 miljard op. Met de extra belastinginkomsten kan de overheid het Nationaal Isolatieprogramma enorm versnellen, zodat slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen veel sneller verbeterd worden.

Onverteerbaar

Molenaar: ‘Op die manier wordt het geld tenminste goed besteed en wordt er structureel iets gedaan aan energiearmoede. Nu zien we dat bedrijven met hun overwinsten weer volop nieuwe investeringen in fossiele brandstof doen. Ondanks de klimaatcrisis. En ondanks het feit dat sommige consumenten nauwelijks hun energierekening kunnen betalen. Dat is onverteerbaar.’