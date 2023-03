Consumptie huishoudens groeit met ruim 6 procent in januari

In januari 2023 hebben huishoudens 6,2 procent meer besteed, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, dan in januari 2022. Net als in voorgaande maanden hebben ze meer besteed aan diensten, maar minder aan goederen, meldt het CBS. Vorig jaar januari kampten niet-essentiële winkels en de dienstensector met strenge coronamaatregelen.

Huishoudens besteden meer aan diensten

Consumenten hebben in januari, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, 12,2 procent meer besteed aan diensten dan in januari 2022. Toen moesten horeca, bioscopen, theaters en musea echter bijna de hele maand hun deuren dicht houden. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.

In januari hebben consumenten 5,0 procent minder voedingsmiddelen, dranken en tabak gekocht. Ze hebben echter 5,3 procent meer besteed aan duurzame goederen dan in januari 2022. Ze hebben vooral meer kleding, textiel, schoenen en elektrische apparaten aangeschaft. Voor niet-essentiële winkels gold tot halverwege januari 2022 een harde lockdown.

Huishoudens hebben in januari 3,1 procent minder overige goederen, zoals aardgas, verbruikt. In januari 2023 was het iets minder koud dan een jaar eerder en hebben huishoudens bezuinigd op het verbruik van energie. Ze hebben echter meer besteed, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, aan motorbrandstoffen en persoonlijke verzorging.

Ruim een week geleden meldde het CBS dat het verkoopvolume van de detailhandel in januari 0,4 procent groter was dan in januari 2022. Het volume van de non-foodsector lag 12 procent hoger, terwijl dat van de foodsector met 6 procent kromp. Deze cijfers zijn ook gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.