Prijs van eieren stijgt niet alleen in Nederland

In Nederland waren eieren in februari 2023 gemiddeld 26,3 procent duurder dan een jaar eerder. De prijs van eieren nam de afgelopen maanden flink toe. Ook in de rest van de wereld moeten consumenten meer betalen voor eieren. De hogere prijs van eieren zorgde er ook voor dat de exportwaarde toenam. Dat meldt het CBS.

De prijs van eieren begin 2023 is historisch hoog. Dat komt vooral door de sterk gestegen kosten van kippenvoer. Maar ook is het aanbod van eieren kleiner door de vogelgriep, wat ook weer de prijs raakt. De gehele boodschappenmand nam in prijs toe, maar minder snel dan eieren. In februari 2023 waren voedingsmiddelen 18,4 procent duurder dan een jaar eerder.

Eieren gemiddeld 31 procent duurder in Europa

In de Europese Unie waren eieren in februari 2023 gemiddeld 31,1 procent duurder dan in februari vorig jaar. Maar er zijn grote verschillen tussen landen. In Tsjechië waren eieren ruim 95 procent duurder en in Hongarije en Slowakije bedroeg de prijsstijging bijna 80 procent. Op Cyprus nam de prijs van eieren een stuk minder hard toe, met minder dan 14 procent. In Europa, maar buiten de EU, was de prijsstijging van eieren het kleinst in Noorwegen (8,2 procent).