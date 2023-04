Betaalsysteem iDEAL overgenomen door EPI

Vandaag is bekend gemaakt dat iDEAL wordt overgenomen door het European Payments Initiative (EPI) dat als doel heeft een uniforme betaaloplossing uit te rollen over alle Europese landen. De komende periode gaat EPI verkennen hoe iDEAL het beste past in de strategie om een betaalstandaard voor de Europese markt te ontwikkelen.

Ceo Daniël van Delft van Currence, het moederbedrijf van iDEAL, zegt: 'De acquisitie van iDEAL door EPI bewijst de waarde en betrouwbaarheid van onze betaaloplossing. Als organisatie en werknemers zijn we trots op het feit dat het EPI iDEAL heeft gekozen als fundament voor haar ambitie.'

'iDEAL is niet meer weg te denken uit het Nederlandse betaallandschap', aldus Van Delft. 'Met een bereik van bijna 100% van de Nederlandse consumenten zijn we sinds 2005 uitgegroeid tot dé Nederlandse online betaalstandaard. Met iDEAL worden meer dan 1,2 miljard betalingen per jaar gedaan met op piekdagen ruim 6 miljoen. 70% van alle e-commerce transacties worden in Nederland met iDEAL betaald.'

Van Delft: 'We zitten niet stil: iDEAL blijft continu verbeteren en breidt uit om aan te blijven sluiten bij het shop-en betaalgedrag van consumenten en de wensen van ondernemers. Bij het nieuwe iDEAL draait het om gemak voor de consument en de mogelijkheid om zijn betaalproces zelf vorm te geven.'

'We kijken uit naar de toekomst. We blijven met onze klanten bouwen aan een innovatieve en stabiele betaaloplossing', aldus de ceo.