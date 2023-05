Ondernemers industrie minder positief in april

De ondernemers in de industrie waren in april minder positief. Het producentenvertrouwen ging van 4,0 in maart naar 3,0 in april, aldus het CBS. Dat komt vooral doordat ondernemers minder positief waren over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid.

Het producentenvertrouwen ligt boven het langjarige gemiddelde van 1,3. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (-28,7) genoteerd.

Minder positief over orderpositie en verwachte bedrijvigheid

Ondernemers waren minder positief over de orderportefeuille en de verwachte productie in de komende drie maanden. Hun oordeel over de voorraden gereed product veranderde niet.

Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht had de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet.

Een deelindicator was echter negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producentenvertrouwen daalt in meer dan de helft industriële bedrijfsklassen

In meer dan de helft van de belangrijkste branches in de industrie verslechterde het producentenvertrouwen in april. Net als in de voorgaande maanden waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie het meest positief.

Bezettingsgraad nagenoeg gelijk

De benutting van machines en installaties in de industrie kwam bij aanvang van het tweede kwartaal van 2023 uit op 82,5 procent. Dat was een kwartaal eerder 82,6 procent. Net als in de voorgaande twee kwartalen lag de bezettingsgraad in het tweede kwartaal van 2023 lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Steeds minder producenten verwachten dat de verkoopprijzen zullen toenemen

In de Conjunctuurenquête Nederland worden maandelijks ook vragen gesteld die geen onderdeel zijn van het producentenvertrouwen, onder meer over de verkoopprijzen. In april 2023 verwachtte 17,7 procent van de producenten dat de verkoopprijzen in de komende drie maanden zullen toenemen, 6 procent verwachtte dat de verkoopprijzen zullen afnemen. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden kwam daarmee uit op 11,7 procent. Dat is het laagste niveau sinds december 2020. In januari 2023 was het saldo nog 45,6 procent.

Productie industrie lager in februari

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 2,0 procent lager dan in februari 2022. In januari bedroeg de krimp 2,3 procent.

Producentenvertrouwen Duitsland verbetert iets

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de industrie is in april per saldo iets verbeterd (volgens de IFO-index). Ze waren minder negatief over hun toekomstige bedrijfssituatie, maar ook minder positief over hun huidige bedrijfssituatie. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was volgens Destatis in februari 1,7 procent hoger dan een jaar eerder.