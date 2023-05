Minder winkels in 2023

Nederland telde 82,1 duizend fysieke winkelvestigingen op 1 januari 2023. Dit zijn 1,6 duizend winkels minder dan een jaar eerder. Dit is de sterkste daling sinds het uitbreken van de coronapandemie. Het aantal winkels in schoenen en lederwaren daalde het sterkst, het aantal winkels in overige voedingsmiddelen steeg het meest. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

In 2021 nam het aantal winkels nog toe tot 83,8 duizend. Dit lijkt een incidentele toename van het aantal fysieke winkels te zijn geweest. De nieuwste cijfers passen in de dalende trend die in 2010 is ingezet. Er zijn nu voor het eerst meer webwinkels (84,1 duizend) dan fysieke winkels (82,1 duizend) in Nederland. Het totaal aantal webwinkels steeg, net als de afgelopen jaren. De toename was met 4,1 procent wel kleiner dan in de periode van sterke groei tijdens de pandemie.

Meeste winkels verkopen kleding

Kledingwinkels zijn de meest voorkomende winkel (13,3 duizend). Toch daalde het aandeel kledingwinkels licht, tot 16,2 procent. Winkels in overige huishoudartikelen en supermarkten volgen met respectievelijk 6,5 duizend en 6,4 duizend. De meeste webwinkels handelen in kleding en mode (19,3 duizend), en huis- en tuinartikelen (15,3 duizend).

Meer winkels in overige voedingsmiddelen en speelgoed

Er zijn meer winkels in overige voedingsmiddelen en speelgoed dan een jaar geleden. Beide zijn toegenomen met respectievelijk 5,2 en 4,1 procent. Er zijn weer net zoveel speelgoedwinkels in Nederland als voor de coronapandemie. Ook lijkt de groei van het aantal winkels in de food-sector afgezwakt, na een sterke groei tijdens de pandemie. In 2022 bleef de groei beperkt tot 0,1 procent. Winkels in schoenen en lederwaren (-7,9 procent), wit- en bruingoed (-7,6 procent), en audio- en video-opnamen (-7,5 procent) verdwenen het vaakst ten opzichte van vorig jaar. Sinds de pandemie bereikten webwinkels in voeding- en drogistwaren (25,6 procent), huis- en tuinartikelen (26,7 procent), en algemeen assortiment (32,3 procent) gemiddeld de sterkste stijging per jaar.