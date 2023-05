Goederenstromen uit VS verdubbeld sinds 2007

In 2021 werd 42 miljard kilogram goederen uit de Verenigde Staten naar Nederland toe gebracht, twee keer zo veel als in 2007. De waarde nam met ruim 50 procent toe. Uit de VS komen voornamelijk bulkgoederen zoals ruwe aardolie, aardolieproducten en steen- en bruinkool. Bij de goederenstroom uit de landengroep China, Taiwan en Mongolië was dat andersom: de aanvoerwaarde verdubbelde en het gewicht steeg met ruim 50 procent. Uit deze regio komen vaker machines en elektronica. Dit meldt het CBS in het artikel Internationale goederenstromen 2021.

Het aanvoergewicht van goederen uit de Verenigde Staten was 42 miljard kilogram in 2021, de waarde 50 miljard euro. Uit China, Taiwan en Mongolië werd 29 miljard kilogram aangevoerd, voor 164 miljard euro.

Meeste waarde uit China, Taiwan en Mongolië, grootste gewicht uit Rusland

In 2021 kwam er in totaal 631 miljard kilogram aan goederen Nederland binnen. Daarmee steeg het aangevoerde goederengewicht met 6 procent ten opzichte van 2020 en was het weer bijna op het niveau van 2019, voor de coronacrisis. De aanvoer van goederen had in 2021 een waarde van 940 miljard euro, 17 procent meer dan in 2020. Het grootste deel van de aangevoerde goederen was bestemd voor het buitenland; ongeveer 61 procent van de aangevoerde goederen (in brutogewicht) verliet Nederland weer (vrijwel) onbewerkt.

Gemeten in gewicht was Rusland de grootste leverancier van goederen in 2021, met een aandeel van 14 procent. Duitsland stond met 11 procent op een tweede plek, gevolgd door België en Luxemburg, en de Verenigde Staten. Qua waarde van de goederenaanvoer was de landengroep China, Taiwan en Mongolië in 2021 koploper, met een aandeel van 17 procent. Wederom was Duitsland tweede (13 procent), gevolgd door een groep EU-landen in Oost-Europa (8 procent).

Rusland en de VS spelen in de waarde van de goederenaanvoer een kleinere rol dan in gewicht. Omgekeerd heeft de landengroep China, Taiwan en Mongolië een klein aandeel gemeten in aanvoergewicht, maar een groot aandeel gemeten in aanvoerwaarde.

Fossiele brandstoffen ruim twee derde van goederenaanvoer uit VS

Ruwe aardolie, aardolieproducten en steen- en bruinkool vormden in 2021 bijna 70 procent van de goederenaanvoer uit de VS. Circa 11 procent bestond uit chemische basisproducten en kunstmeststoffen. In waarde bestond de aanvoer uit de VS veelal uit transportmiddelen (22 procent), machines en elektronica (20 procent), en ruwe aardolie en aardolieproducten (samen ruim 20 procent).

De aanvoer uit China, Taiwan en Mongolië bestond in 2021 voor 21 procent uit machines en elektronica, chemische basisproducten en kunstmeststoffen (13 procent) en basismetalen en metaalproducten (12 procent). De waarde van de aanvoer uit China, Taiwan en Mongolië werd in 2021 gedomineerd door machines en elektronica (ruim 60 procent) en daarnaast uit transportmiddelen (7 procent) en textiel, leer en producten daarvan (7 procent).