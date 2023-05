CBS: Detailhandel verkocht eerste kwartaal minder maar zette toch meer om

De detailhandel had in het eerste kwartaal van 2023 ruim 3 procent minder volume maar zette toch bijna 8 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder. 'Deze toename komt doordat de prijzen hoger waren', zo meldt het CBS donderdag.

Meer faillissementen

'Er waren in de detailhandel meer faillissementen dan in de voorgaande kwartalen', aldus het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de detailhandel.

Omzet voor achtste kwartaal op rij hoger

De detailhandelsomzet was voor het achtste kwartaal op een rij hoger dan een jaar eerder. Vanaf het tweede kwartaal van 2022 werd er echter minder verkocht vergeleken met een jaar eerder. De omzetstijging kwam vanaf dat kwartaal door hogere prijzen.

Foodsector

In de foodsector nam de omzet met 9 procent toe ten opzichte van een jaar eerder, maar het volume van de verkopen daalde met 5 procent. Vooral supermarkten behaalden een hogere omzet. Ook speciaalzaken, zoals slagerijen en kaaswinkels, zetten meer om (1 procent). Het volume daalde met 11 procent.

Vooral doe-het-zelfwinkels verkopen minder

In de non-foodsector nam de omzet met bijna 8 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Dit kwam door hogere prijzen. Het volume van de verkopen in de non-foodsector daalde met bijna 1 procent. Vooral doe-het-zelfwinkels verkochten minder. Het volume was daar 11 procent kleiner, waardoor de omzet 3 procent lager was dan een jaar eerder.

Gemengd beeld bij online omzet

In het eerste kwartaal van 2023 nam de online omzet van detailhandelaren af met ruim 1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De internetverkopen kunnen worden gesplitst in webwinkels die uitsluitend online verkopen en multichannelers, die zowel online als via winkels verkopen. Winkels die zowel online als in fysieke winkels verkopen, boekten 10 procent minder online omzet. Bij winkels die alleen online verkopen was de omzet bijna 6 procent hoger.