Inflatie in mei 6,1 procent bij snelle raming

In mei was de inflatie 6,1 procent. Dit meldt het CBS donderdag op basis van de snelle raming.

Nog onvolledige brongegevens

'Deze snelle raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens', aldus het CBS. In april waren consumentengoederen en -diensten 5,2 procent duurder dan een jaar eerder. Op 6 juni worden de reguliere cijfers van de consumentenprijsindex (CPI) gepubliceerd.

Jaar eerder

Een inflatie van 6,1 procent in mei 2023 betekent dat de prijzen van consumentenproducten 6,1 procent hoger zijn dan in mei 2022. De inflatie van 6,1 procent in mei komt dus niet bovenop de inflatie van 5,2 procent in april.