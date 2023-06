FNV legt eindbod 10% meer salaris voor aan supermarktmedewerkers

De supermarktmedewerkers krijgen er 10% salaris bij, net als eerder de mensen in de distributiecentra van Albert Heijn. 'Dat staat in het eindbod dat werkgeversorganisaties VGL (Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen) en Vakcentrum dinsdagochtend hebben neergelegd', zo meldt de FNV.

'Eindbod voorleggen aan leden'

'Wij gaan dit eindbod voorleggen aan onze leden, die mogen zeggen of ze het genoeg vinden', stelt Daniëlle Wiek, bestuurder FNV Handel. De werkgevers willen een cao voor een jaar, van 2 juli 2023 tot 30 juni 2024. De loonsverhoging moet ingaan per 1 september.

Geen verslechteringen

'Het is een goed loonbod en er komen geen verslechteringen. Wel hadden we graag nog afspraken gemaakt over andere belangrijke dingen, zoals het verlagen van de zogeheten vakvolwassen leeftijd naar 18 jaar* en automatische prijscompensatie, het meestijgen van de lonen met de prijzen in de winkels. Ook over meer vaste banen en het repareren van de zondagstoeslag. Maar helaas wilden de werkgevers daar geen tijd meer voor uittrekken', aldus Wiek

330.000 werknemers

In de supermarktbranche werken zo’n 330.000 mensen. Voor de medewerkers gelden verschillende cao’s: de cao Supermarkt VGL en de cao Supermarkt Levensmiddelenbedrijf.

Grote, kleine en franchise supermarkten

De eerste is er voornamelijk voor mensen die in dienst zijn van één van de grote supermarkten, zoals Albert Heijn, Jumbo of Lidl. De tweede is er voor werknemers van een kleine zelfstandige supermarkt of franchise supermarkt.