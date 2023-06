Consumptie huishoudens groeit iets in april

In april 2023 hebben huishoudens 0,3 procent meer producten aangeschaft dan in april 2022, meldt het CBS. Opnieuw kochten ze meer diensten, maar minder goederen.

Huishoudens kopen meer diensten

Consumenten hebben in april 3,5 procent meer diensten afgenomen, zoals verzekeringen, openbaar vervoer en een bezoek aan restaurant, evenementen of kapper, dan in april 2022. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.

In april hebben consumenten 4,6 procent minder voedingsmiddelen, dranken en tabak gekocht. Ze hebben ook 4,1 procent minder duurzame goederen aangeschaft dan in april 2022. Huishoudens hebben vooral minder spullen voor woninginrichting, elektrische apparaten, kleding en schoenen gekocht. Verder hebben ze in april 2,1 procent minder overige goederen, zoals energie, verbruikt. Hoewel het kouder was dan in april 2022, hebben huishoudens minder gas verbruikt.

Een week geleden meldde het CBS dat het verkoopvolume van de detailhandel in april 4,8 procent kleiner was dan in april 2022. Het volume van de non-foodsector lag 6,1 procent lager, terwijl dat van de foodsector met 4,3 procent kromp. Deze cijfers zijn ook gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.