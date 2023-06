Beschikbaar inkomen huishoudens 1,7 procent hoger in eerste kwartaal

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het eerste kwartaal van dit jaar 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers, door hogere cao-lonen en meer gewerkte uren. De hypotheekschuld groeide met 3,3 miljard euro ten opzichte van een kwartaal eerder, naar 816,6 miljard euro. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.