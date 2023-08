CBS: Detailhandel verkocht minder, maar door prijsstijging toch hogere omzet 2e kwartaal

De detailhandel zette in het tweede kwartaal van 2023 ruim 6 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder. 'Deze toename komt door hogere verkoopprijzen', zo meldt het CBS vrijdag op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de detailhandel.

Volume 4 procent lager

Het volume was bijna 4 procent lager. Er waren in de detailhandel minder faillissementen dan in de twee voorgaande kwartalen. In de laatste vijf kwartalen kwam de omzetstijging van detailhandelaren, ten opzichte van een jaar eerder, door hogere verkoopprijzen. Het eerste kwartaal van 2022 was het laatste kwartaal dat detaillisten ook meer verkochten vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Meer omzet foodsector, maar minder verkopen

In het tweede kwartaal nam omzet in de foodsector met bijna 10 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. De prijzen namen de afgelopen kwartalen flink toe. Het volume van de verkopen daalde met bijna 3 procent. Vooral voedingspeciaalzaken verkochten minder (-6,5 procent) dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Non-food

In de non-foodsector nam de omzet ruim 3 procent toe vergeleken met het tweede kwartaal van 2022. Het volume van de verkopen daalde (-4,6 procent). Vooral doe-het-zelf-winkels, winkels in consumentenelektronica en witgoed en kledingwinkels verkochten minder. Voor elk van deze branches was het volume in het tweede kwartaal ongeveer 8 procent kleiner dan in dezelfde periode een jaar eerder.