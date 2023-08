'Winkels moeten eerder sluiten door aanhoudend personeelstekort retailsector'

Het aanhoudende personeelstekort in de retailsector blijft een aanzienlijke hindernis voor veel ondernemers. Winkels zijn bijvoorbeeld korter open of blijven zelfs gesloten vanwege het gebrek aan personeel. Dit tekort heeft impact op de omzet van retailondernemers terwijl de sector het momenteel al niet makkelijk heeft door een teruglopende consumentenvraag en oplopende kosten. Dit zegt Dirk Mulder, sector specialist Trade & Retail bij ING Sector Banking.

'Een verminderde klantenservice is één van de gevolgen van het personeelstekort. Winkels hebben moeite om voldoende personeel in te zetten om klanten te helpen, klantvragen te beantwoorden en klanten een positieve winkelervaring te bieden. Een verlies van omzet ligt op de loer zodra de klanttevredenheid afneemt', aldus Mulder.

Ook kunnen door het tekort aan mensen problemen ontstaan om de voorraad bij te houden. Met als gevolg dat schappen leeg komen te staan en klanten misgrijpen. Dat heeft een nadelig effect op de algehele klantervaring.

Mulder: 'Een ander gevolg zijn vertragingen in de operationele processen, bijvoorbeeld bij het verwerken van bestellingen en leveringen. Zo worden bestelde producten later bezorgd. Als laatste kan het tekort aan personeel de werkdruk op bestaande medewerkers flink verhogen, wat kan leiden tot een verminderde productiviteit of zelfs burn-out.'

Meerdere oplossingen zijn mogelijk

Retailers kunnen volgens Mulder de personele uitdagingen aanpakken door te investeren in technologieën als self-checkout, automatisering en Artificial Intelligence (AI). Deze technologieën kunnen bijdragen aan een efficiëntere uitvoering van taken. Hierdoor neemt de druk op menselijke arbeid af en een efficiëntere winkelervaring juist weer toe. Medewerkers kunnen zich namelijk weer helemaal focussen op de service aan de klant.

Daarnaast is het voor retailondernemers essentieel om te investeren in het aantrekken en behouden van talent. Bijvoorbeeld door samenwerkingen aan te gaan met onderwijsinstellingen om gerichte opleidingen aan te bieden, passend bij de behoeften van de sector. Het aanbieden van concurrerende salarissen, flexibele werktijden en doorgroeimogelijkheden kan de interesse van potentiële (jonge) werknemers vergroten.

De personele uitdagingen in de retailsector vragen om een oplossing die technologie combineert met een duidelijke wervingsstrategie en investeringen in talentontwikkeling. Op deze manier kunnen ondernemers niet alleen de uitdagingen, maar ook de kansen aanpakken in een competitieve markt.