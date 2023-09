Huren stijgen gemiddeld met 2 procent

De woninghuren zijn in juli 2023 met gemiddeld 2,0 procent omhooggegaan ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar was de stijging 3,0 procent. De huren van sociale huurwoningen stegen in juli 2023 met gemiddeld 0,1 procent bij woningcorporaties, bij de overige verhuurders 3,7 procent. De huren van vrijesectorwoningen stegen met 4,5 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Verschillen in toegestane huurverandering

De maximaal toegestane huurverhoging is afhankelijk van het soort verhuur (gereguleerd of geliberaliseerd) en de hoogte van het inkomen van de huurder. Huishoudens met een laag inkomen komen in 2023 onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een huurverlaging. Lees meer over de maximale huurverhoging en de huurverlaging voor lage inkomens bij de Rijksoverheid.

Minder sterke stijging bij sociale verhuurders

Bijna 70 procent van alle huurwoningen is in het bezit van woningcorporaties. Gemiddeld stegen de huren van sociale woningen bij corporaties per 1 juli van dit jaar met 0,1 procent. Vorig jaar was de stijging 2,6 procent.

Bij overige verhuurders stegen de huren van sociale huurwoningen gemiddeld wel meer dan vorig jaar: 3,7 procent in 2023 ten opzichte van 2,8 procent in 2022.

Ook de huren van vrijesectorwoningen gingen dit jaar gemiddeld meer omhoog: 4,5 procent in 2023 tegenover 3,8 procent in 2022. Vrijesectorwoningen kunnen net als sociale woningen in het bezit zijn van corporaties of van overige verhuurders. De nettohuurprijs bij het ingaan van het huurcontract bepaalt of een woning geliberaliseerd is. Vanaf een bepaalde huur – de zogenoemde liberalisatiegrens – is de woning een vrijesectorwoning, bij een lagere huur is het een sociale huurwoning. In 2023 lag de liberalisatiegrens op 808,06 euro.