Inflatie daalt naar 3,0 procent in augustus

Consumentengoederen en -diensten waren in augustus 3,0 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS. In juli was de inflatie 4,6 procent. De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De daling van de inflatie wil niet zeggen dat de prijzen zijn gedaald ten opzichte van juli. De prijzen stegen in augustus ten opzichte van juli met 0,4 procent.

De prijsontwikkeling van energie heeft al geruime tijd een grote invloed op het verloop van de inflatie. Het CBS maakt naast het algemene inflatiecijfer ook elke maand het inflatiecijfer bekend waar de prijsontwikkelingen van energie en motorbrandstoffen zijn uitgehaald. In augustus was de inflatie zonder energie en motorbrandstoffen 6,4 procent. In juli was dat 6,8 procent.

Inflatie daalt door prijsontwikkeling energie

De inflatie daalde vooral door de prijsontwikkeling van energie (gas, elektriciteit en stadsverwarming). In augustus was energie 46,7 procent goedkoper dan een jaar eerder. In juli waren de prijzen 34,5 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

De prijsontwikkeling van energie heeft al geruime tijd een grote invloed op het verloop van de inflatie. Dit komt met name door de hoge prijzen vorig jaar. In de tweede helft van 2022 namen de energieprijzen in de CPI fors toe. Mede daardoor werd er in die periode een hele hoge inflatie gemeten. De prijzen van energie in de CPI zijn nu een stuk lager dan in 2022. Omdat de inflatie wordt gemeten als de ontwikkeling van de prijzen ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar, valt de inflatie nu lager uit.