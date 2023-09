1 op de 3 jongeren met bijbaan geeft eigen kennis over belastingaangifte een onvoldoende

Ruim een derde van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar geeft hun kennis over belastingaangifte doen een onvoldoende. Dit blijkt uit recent onderzoek van DirectResearch onder 803 respondenten in opdracht van de Belastingdienst. De meesten (86%) weten wel dat je geld kan terugkrijgen, maar toch doet 1 op de 3 jongeren met een bijbaan geen belastingaangifte. Dat is zonde, want juist bij jongeren met een bijbaan is vaak te veel loonbelasting ingehouden. Daardoor kunnen ze gemiddeld € 150,- per jaar terugkrijgen. De Belastingdienst is daarom een campagne gestart om jongeren met een bijbaan erop te wijzen dat ze mogelijk geld laten liggen als zij geen belastingaangifte doen.

Bijna driekwart van de Nederlandse jongeren heeft een bijbaan of vakantiebaan[1]. Vooral werken in de horeca, supermarkt of een winkel zijn populair. Vaak kunnen jongeren geld terugkrijgen van de Belastingdienst, omdat te veel loonbelasting is ingehouden. Toch doet 1 op de 3 jongeren tussen de 15 en 25 jaar geen belastingaangifte. Bij 15- tot 18 jarigen is dat zelfs 2 op de 3. De jongeren geven aan dat ze nog geen aangifte hebben gedaan, omdat ze niet weten hoe het moet, het te veel gedoe vinden of niet weten dat het kan. Zo blijkt uit het onderzoek dat veel jongeren niet weten dat je al voor je 18e aangifte kan doen.

Aangifte zo geregeld, gemiddeld 150 euro terug

Belastingaangifte doen is voor jongeren relatief makkelijk, omdat zij vaak nog geen grote financiële veranderingen hebben meegemaakt, zoals het kopen van een huis. In het online aangifteprogramma Mijn Belastingdienst en de aangifte-app staan veel gegevens vooraf al ingevuld. Vaak hoeven jongeren alleen nog maar de gegevens te controleren en in te sturen. Jongeren kunnen tot 5 jaar terug hun belastingaangifte insturen. Dus ook over oude bijbaantjes en vakantiebaantjes. Nog voor het verzenden van de aangifte zien zij óf en hoeveel geld zij terugkrijgen.

Jongeren kunnen de belastingteruggave goed gebruiken. Want bijna een kwart van de jongeren heeft elke maand minstens één achterstallige betaling. Voor 15- tot 18 jarigen is de belastingteruggave een flinke duit in de zak: zij verdienen netto gemiddeld €357,- per maand. Met een gemiddelde teruggave van €150,- per jaar ontvangen ze dus bijna een half maandsalaris als ze belastingaangifte doen.

Jongeren vinden overigens wel dat ze hun geldzaken prima op orde hebben. Ze geven zichzelf hiervoor gemiddeld een 7,4. Bijna de helft van de 15- tot 25-jarigen heeft niet alleen een bijbaantje, maar verdient ook op andere manieren geld. Bijvoorbeeld met het doorverkopen van kleding, schoenen of spullen (38%), beleggen (20%) of investeren in crypto (15%).

Hulp van ouders en werkgevers

De jongeren die wél belastingaangifte doen, worden vooral door hun ouders aangemoedigd geld terug te vragen. Ouders helpen ook vaak bij het invullen van de belastingaangifte. Voor jongeren die hulp hebben gehad, viel driekwart terug op hun ouders. Jongeren die zelf op zoek gaan naar informatie over belastingaangifte, gebruiken hiervoor met name de website van de Belastingdienst.