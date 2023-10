Fabrikanten en supermarkten willen niet waarschuwen voor krimpflatie

De Consumentenbond vond weer tientallen nieuwe voorbeelden van krimpflatie. Zo stopt Sportlife minder kauwgom in een potje, Ariel minder waspoeder in een pak en Andrélon minder conditioner in een fles. Terwijl de prijs gelijk blijft. En soms gaat de inhoud omlaag én de prijs omhoog, zoals bij Vanish Oxi Action vlekkenverwijderaar en Vision zonnebrandmiddel. Hierdoor betalen consumenten respectievelijk 13% en 28% meer voor het product.

Gesprekken leiden tot niets

De Autoriteit Consument & Markt riep aanbieders eerder dit jaar op om transparanter te zijn over wijzigingen, bijvoorbeeld door dit expliciet op verpakkingen te zetten. De Consumentenbond ging hierover in gesprek met brancheorganisaties CBL en FNLI, maar zonder resultaat. Ook Albert Heijn en Jumbo gingen niet in op een verzoek van de Consumentenbond om hun klanten actief te wijzen op verpakkingen waarvan de inhoud is verminderd.

Carrefour goed voorbeeld

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten ergeren zich enorm aan stiekeme prijsverhogingen. Op ons Meldpunt Eerlijk kwamen in een klein jaar ruim 1300 meldingen binnen over krimpflatie. Het is dan ook onbegrijpelijk dat supermarkten en fabrikanten weigeren hierover transparant te zijn. Ze zouden een voorbeeld moeten nemen aan Carrefour, de grootste supermarktketen van Frankrijk. Die waarschuwt haar klanten voor krimpflatie met bordjes bij producten.’

Oordeel rechter

Omdat de aanbieders niet in beweging komen, zal de Consumentenbond een aantal voorbeelden aan de rechter voorleggen voor een oordeel. Molenaar: ‘Wij vinden krimpflatie een oneerlijke handelspraktijk en willen weten of de rechter dat ook zo ziet.’