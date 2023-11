Problemen met achteraf betalen via Klarna en Riverty

De Consumentenbond krijgt meldingen van consumenten die problemen ondervinden met het achteraf betalen van rekeningen via betaaldiensten Klarna en Riverty. Klanten worden onverwacht geconfronteerd met incassokosten. Of rekeningen lopen op doordat bestelde producten niet kunnen worden teruggestuurd. De Consumentenbond heeft de betaaldiensten aangesproken.

Klanten die via Riverty hun rekening niet op tijd betalen, klagen dat zij geen (kosteloze) betalingsherinneringen of aanmaningen krijgen. Zij worden meteen geconfronteerd met een zogenaamde ‘vierde’ herinneringsbrief waarbij incassokosten worden gerekend. Riverty zegt dat het wel eerst herinneringsmails stuurt, maar dat die mogelijk in de spambox van de klanten terechtkomen. Consumenten bestrijden dat.

Gedragscode

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is een welles-nietesspel tussen de partijen, maar feit is dat wij veel dezelfde soort klachten krijgen. Er gaat dus duidelijk iets mis.’

De Consumentenbond heeft Riverty gevraagd om klanten ook op andere manieren te benaderen, vóórdat er hoge kosten in rekening worden gebracht. Dat moet ook volgens de nieuwe gedragscode voor achterafbetaaldiensten die sinds 31 oktober geldt. Daarin staat dat bedrijven duidelijk moeten communiceren met hun klanten over openstaande rekeningen. Ook moeten consumenten een extra tussentijdse kosteloze herinnering krijgen.

Klarna

Klanten van Klarna hebben vooral problemen met rekeningen die open blijven staan, doordat bestelde producten niet kunnen worden geretourneerd. Dat gebeurt vooral bij Chinese webshops, en onbetrouwbare (malafide) dropshippers die geen mogelijkheid bieden om bestellingen te retourneren. Ondertussen loopt de rekening bij Klarna op door aanmaningskosten.

Beter controleren

Volgens de klagers doet Klarna niets om te helpen en zegt het bedrijf enkel als tussenpersoon te fungeren. Maar die vlieger gaat niet op, vindt Molenaar: ‘Klarna is wat ons betreft ook verantwoordelijk. Het gaat immers een zakelijke relatie aan met zo'n webshop. Het bedrijf moet veel beter controleren met wie het in zee gaat. Én beter naar zijn klanten luisteren.’ Klarna laat in een reactie weten de problemen te onderzoeken en heeft inmiddels de samenwerking met een aantal webshops opgezegd.

De Consumentenbond heeft de signalen doorgegeven aan de Autoriteit Financiële Markten.