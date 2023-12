Omzetstijging in auto- en motorbranche minder groot

De auto- en motorbranche boekte in het derde kwartaal van 2023 vergeleken met een jaar eerder een omzetstijging van 10,4 procent. Dat is minder dan in het tweede kwartaal, toen de omzetstijging nog 33,7 procent was. Openstaande orders die in het tweede kwartaal nog nageleverd werden en toen nog voor extra omzet zorgden, zijn inmiddels weggewerkt. Daarnaast is de groei van de verkoop van elektrische voertuigen niet meer zo groot als in het tweede kwartaal. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.