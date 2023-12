Basisboodschappen dalen in prijs, maar nog lang niet op oude niveau

De Consumentenbond inventariseerde de laagste prijzen van 120 basisproducten bij 13 supermarktketens. Grote prijsdalingen waren er onder meer bij verse zuivel. Een literpak halfvolle melk werd gemiddeld 20% goedkoper en een liter volle melk 16%. Verder zakte de prijs van een literfles zonnebloemolie met gemiddeld 27% en van een pot pindakaas met 13%.

Er waren ook producten die het afgelopen half jaar juist duurder werden. Kippensoep in blik (800 ml) steeg 13% in prijs, en ook allerlei snoep werd duurder door de hoge suikerprijs.

Dure A-merken

De Consumentenbond bekeek ook wat consumenten kunnen besparen als ze voor een huismerk of budgetmerk kiezen in plaats van voor een A-merk. Consumenten blijken 53% goedkoper uit te zijn als ze de voordeligste variant van een product kopen. In 2021 was dat 50% en in 2018 40%. A-merken zijn wel veel vaker in de aanbieding dan huismerken. Maar zelfs de ‘1+1 gratis’ aanbiedingen kunnen vaak niet op tegen de enorme prijsverschillen.

Prijzen supermarkten dichter bij elkaar

De prijzen van de goedkoopste supermarkt (Dirk) en de duurste supermarkt (Spar) liggen dichter bij elkaar dan een half jaar geleden. Nu is Dirk 8% goedkoper dan gemiddeld, in april 2023 was dit 11%. En Spar is nu 15% duurder dan gemiddeld, dit was bij de vorige peiling 20%. Verder ontlopen Aldi en Lidl elkaar nauwelijks meer. Beide ketens zijn 3% goedkoper dan het gemiddelde.