Ook in derde kwartaal minder nieuwbouwwoningen verkocht

In het derde kwartaal van 2023 werden er ruim 3,8 duizend nieuwbouwwoningen verkocht, bijna 30 procent minder dan een jaar eerder. De transactieprijs van nieuwbouwwoningen was 1,9 procent hoger dan een jaar eerder. De huizenprijzen van zowel bestaande als nieuwbouwwoningen samen lagen 3,8 procent lager. Hiermee behoort Nederland tot de 10 landen waar de huizenprijzen in het derde kwartaal lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat.

De afname van het aantal transacties van nieuwbouwwoningen was in het derde kwartaal wel kleiner dan in voorgaande kwartalen. In de eerste twee kwartalen van 2023 halveerde het aantal transacties vergeleken met een jaar eerder. In de eerste drie kwartalen van 2023 werden er in totaal 10 463 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit is het laagste aantal transacties sinds de start van de meting in 2015.

Ook bestaande koopwoningen werden minder verkocht in het derde kwartaal: het aantal transacties was bijna 7 procent lager dan een jaar eerder. In totaal (nieuwbouw en bestaande bouw) waren er in het derde kwartaal 9 procent minder woningtransacties. Dit is daarmee het tiende kwartaal op rij dat er minder woningen zijn verkocht dan een jaar eerder.

Prijs nieuwbouwkoopwoning gemiddeld bijna 501 duizend euro

De gemiddelde transactieprijs van een nieuwbouwwoning bedroeg in het derde kwartaal bijna 501 duizend euro, 4 duizend euro hoger dan een jaar eerder. De voor kwaliteit en type woning gecorrigeerde prijs van een nieuwbouwkoopwoning was 1,9 procent hoger dan een jaar eerder. Een kwartaal eerder was de prijsstijging 1,8 procent. De prijzen van bestaande koopwoningen zijn voor het derde kwartaal op rij gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. In het derde kwartaal lagen de prijzen 4,6 procent lager dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal was dit 5,2 procent. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande woning bedroeg in het derde kwartaal bijna 418 duizend euro.