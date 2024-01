Voorschotbedragen variabele energietarieven in januari fors omhoog

Vanaf januari merken huishoudens in Nederland dat het voorschotbedrag en daarmee de energierekening is gestegen. De netwerkkosten, energiebelasting en variabele energietarieven werden duurder waardoor huishoudens gemiddeld 200 euro meer kwijt zijn op jaarbasis. De meeste huishoudens betalen enkele tientjes per maand meer dan in 2023.

De variabele energietarieven torenen boven het prijsplafond uit, terwijl de tarieven van jaarcontracten juist dalen. Klanten met een variabel contract betalen ruim 700 euro meer dan klanten met een vast energiecontract. “Dat bedrag loopt op als men nu niet overstapt naar een vast energiecontract”, stelt directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond.

Overstap loont

Wolfert denkt dat dat veel mensen variabel blijven, vanwege de recente berichtgeving over de dalende gasprijs. De gasprijs op de handelsmarkt (TTF) daalde de afgelopen maanden ruim 40 procent, maar dat is voorlopig niet terug te zien in de variabele tarieven. Hij adviseert daarom juist om over te stappen.

Het duurt namelijk zeker tot april voordat consumenten met een variabel tarief hun voordeel kunnen doen met de lage gasprijs. Dat heeft te maken met het inkoopbeleid van energieleveranciers stelt Wolfert: “Het is verstandig om nu voor een energiecontract met vaste tarieven te kiezen, zodat men dan direct van lage tarieven profiteert.”

Energiearmoede voorkomen

Contracten met een langere looptijd nemen de lagere inkoopprijzen direct mee in het aanbod. Nu zijn de tarieven erg laag en profiteren consumenten ook nog van de concurrentie tussen leveranciers. “Om zoveel mogelijk klanten voor zich te winnen, strooien energiebedrijven met welkomstbonussen en scherpe tarieven. Dit is het moment om in te stappen en een jaar lang van lage tarieven te profiteren”, verduidelijkt Wolfert.

Wanneer de inkoopprijzen stijgen, gaan de tarieven voor vaste contracten ook omhoog. Een beter moment om over te stappen naar een vast contract is er volgens Wolfert niet: “Huishoudens met een kleine beurs zijn gebaat bij zekerheid, omdat zij elk dubbeltje moeten omdraaien. Wanneer mensen nu niet in actie komen en variabel blijven, lopen zij kans om dieper in de energiearmoede te belanden. Dat is een scenario dat absoluut niet wenselijk is. Een overstap is bittere noodzaak", stelt de directeur van de consumentenorganisatie.