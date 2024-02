Gasverbruik Nederland opnieuw lager

Nederland verbruikte 30 miljard kubieke meter aardgas in 2023. Dat is 5 procent minder dan in 2022. Toen lag het gasverbruik een kwart lager dan het jaar ervoor. Huishoudens verbruikten 11 procent minder aardgas in 2023. Er werd meer vloeibaar aardgas (lng) en minder gasvormig aardgas ingevoerd. De gaswinning daalde verder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het aardgasverbruik was in de meeste hoofdsectoren van de economie lager dan het jaar ervoor. In de landbouw nam het met 9 procent toe. Bij de industrie daalde het gasverbruik met 4 procent. Voor het opwekken van elektriciteit werd 6 procent minder gas verbruikt. In de gebouwde omgeving (huishoudens en andere gebouwen, zoals winkels, horeca en ziekenhuizen) daalde het gasverbruik met 10 procent. Huishoudens verbruikten 11 procent minder aardgas dan in 2022, hoewel de winters wat temperatuur betreft vergelijkbaar waren. Wel waren de gasprijzen in 2023 in verhouding nog hoog. Het gasverbruik van gebouwen zoals winkels, horeca en ziekenhuizen lag 7 procent lager.

Binnen de industrie zijn de verschillen groot. Zo daalde in de papier- en basismetaalindustrie het aardgasverbruik met 28 en 15 procent. Daar staat tegenover dat de olieraffinaderijen 37 procent meer aardgas verbruikten dan een jaar eerder. In de chemie, de subsector binnen de industrie met het meeste aardgasverbruik, was het aardgasverbruik in 2023 ongeveer hetzelfde als in 2022. Echter, na een dalende trend in de eerste helft van 2023, was in de tweede helft van 2023 het verbruik binnen de chemie 15 procent hoger dan in de tweede helft van 2022.