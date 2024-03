CBS: Economische groei in alle regio's lager in 2023

Afbouw gaswinning Groningen

'In alle regio’s was de economische groei lager dan in het jaar ervoor. De hoogste groei werd behaald in Noord-Holland en Noord-Brabant, met ongeveer 1 procent. In Groningen kromp de economie met ongeveer 9 procent door afbouw van de gaswinning', zo meldt het CBS donderdag op basis van voorlopige cijfers en het artikel De regionale economie 2023.

Bescheiden groei

De meeste provincies lieten in 2023 een bescheiden economische groei zien, tussen de 0 en de 1 procent. Hiermee zijn de regionale groeicijfers substantieel lager dan in 2022. In vier provincies was er zelfs sprake van krimp: Groningen, Drenthe, Limburg en Zeeland. In 2022 was in bijna alle provincies nog sprake van een groei van 3 procent of meer.