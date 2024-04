In vierde kwartaal meer nieuwbouwwoningen verkocht

In het vierde kwartaal van 2023 steeg het aantal verkochte nieuwbouwwoningen naar 6,1 duizend, 15 procent meer dan een jaar eerder. Ondanks deze toename is het totaal aantal verkochte nieuwbouwwoningen in 2023 met 16,6 duizend het laagste in de afgelopen vijf jaar. De prijzen van nieuwbouwwoningen waren 3 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat.

Het aantal transacties van de bestaande koopwoningen daalde in het vierde kwartaal van 2023 met 1,6 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. In totaal (nieuwbouw en bestaande bouw) was het aantal woningtransacties bijna gelijk aan een jaar eerder.

Prijzen nieuwbouwkoopwoningen stijgen ten opzichte van een jaar eerder

De prijsindex van nieuwbouwkoopwoningen was in het laatste kwartaal van 2023 3,0 procent hoger dan een jaar eerder. In het laatste kwartaal van 2023 bedroeg de gemiddelde transactieprijs van een nieuwbouwwoning ruim 502 duizend euro.

De prijsindex van de bestaande koopwoningen was in het laatste kwartaal van 2023 0,3 procent lager dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2023 bedroeg de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning ruim 422 duizend euro.

Huizenprijzen in de meeste EU-landen gestegen

De huizenprijzen van nieuwbouw en bestaande bouw samen waren in het laatste kwartaal van 2023 0,1 procent hoger dan een jaar eerder. In 18 EU-lidstaten was de prijs in het laatste kwartaal hoger dan een jaar eerder. Polen is de grootste stijger met 13 procent. In Luxemburg daalden de prijzen het hardst met ruim 14 procent. Gemiddeld stegen de huizenprijzen in de EU met 0,2 procent.