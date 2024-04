CBS: Consumptie huishoudens in februari iets gekrompen

In februari 2024 hebben huishoudens 0,3 procent minder goederen en diensten aangeschaft dan in februari 2023, zo meldt het CBS dinsdag.

Maart 'gunstiger'

'Ze kochten minder goederen, maar iets meer diensten. De consumptiecijfers betreffen volumecijfers. Dat wil zeggen dat ze zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Daarnaast is ook voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen gecorrigeerd', aldus het CBS. Volgens de CBS Consumptieradar waren de omstandigheden voor de consumptie in maart gunstiger dan in februari.