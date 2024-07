Import steenkool uit Rusland vrijwel tot stilstand gekomen

De invoer van in Nederland verbruikte steenkool is in 2023 ten opzichte van een jaar eerder met ruim een kwart gedaald naar 6,5 miljard kilogram. 'De invoer van steenkool uit Rusland daalde tegelijkertijd met 900 miljoen kilogram naar nog maar 11.000 kilogram', zo meldt het CBS dinsdag.