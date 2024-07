Export krimpt met ruim 4 procent in mei

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in mei 4,3 procent kleiner dan in mei 2023, meldt het CBS. Vooral de uitvoer van machines, aardgas, aardolieproducten en transportmiddelen was lager dan een jaar eerder. Het volume van de goederenimport was in mei 1,7 procent kleiner dan in mei 2023.